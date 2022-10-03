На відео, опубліковане Потапом, видно, як бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади встановили державний прапор України на найвищій точці Миролюбівки, що на Херсонщині.

Як повідомляє Politeka.net, напередодні на Херсонщині ЗСУ звільнили населені пункти Миролюбівка та Архангельське. Український продюсер та репер Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) опублікував на своїй сторінці в Instagram, як на найвищій точці Миролюбівки українські захисники встановили державний прапор.

На відео видно, як бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади встановили державний прапор України на найвищій точці Миролюбівки, що на Херсонщині. Село із боями звільнили штурмовики "Закарпатського легіону".

"Слава ЗСУ! Миролюбівка знову Наша! Ця назва та все, що тут відбувається – мініатюра того, що здійснюється за допомогою героїчних надзусиль українців по всій країні...", - зазначив Потап.

Крім того, він звернув увагу на назви українських населених пунктів, які так сильно відрізняються від тих, що є на росії.

"Які красиві, мирні та лагідні назви міст і селищ у нас - Щасливе, Мирне, Тихе… ніде не побачиш назву типу Войнолюбівка, Вбивство Горськ чи Криваве… ні це ми залишимо північним сусідам, нехай вони там сидять у своїх Срак-ПідерМоргах і дивляться із холодними долонями, як Україна повертає своїх додому", - написав Потап.

Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.

Як Politeka повідомляла, Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу.

Також Politeka писала, Потапа рознесли після спроби виправдатись за Іспанію.