На видео, опубликованное Потапом, видно, как бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады установили государственный флаг Украины на высшей точке Миролюбовки, что на Херсонщине.

Как сообщает Politeka.net, накануне в Херсонской области ВСУ освободили населенные пункты Миролюбовка и Архангельское. Украинский продюссер и рэпер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) опубликовал на своей странице в Instagram, как на высшей точке Миролюбовки украинские защитники установили государственный флаг.

На видео видно, как бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады установили государственный флаг Украины на высшей точке Миролюбовки, что на Херсонщине. Село с боями освободили штурмовики "Закарпатского легиона".

"Слава ВСУ! Миролюбовка снова Наша! Это название и все, что здесь происходит – миниатюра того, что осуществляется с помощью героических сверхусилий украинцев по всей стране...", - отметил Потап.

Кроме того, он обратил внимание на названия украинских населенных пунктов, которые так сильно отличаются от тех, которые есть на россии.

"Какие красивые, мирные и кроткие названия городов и поселков у нас - Счастливое, Мирное, Тихое… нигде не увидишь название типа Войнолюбовка, Убийство Горск или Кровавое… нет это мы оставим северным соседям, пусть они там сидят в своих Срак-ПидерМоргах и смотрят с холодными ладонями, как Украина возвращает своих домой", - написал Потап.

Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.

Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.

Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.