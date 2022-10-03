Как сообщает Politeka.net, накануне в Херсонской области ВСУ освободили населенные пункты Миролюбовка и Архангельское. Украинский продюссер и рэпер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) опубликовал на своей странице в Instagram, как на высшей точке Миролюбовки украинские защитники установили государственный флаг.
На видео видно, как бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады установили государственный флаг Украины на высшей точке Миролюбовки, что на Херсонщине. Село с боями освободили штурмовики "Закарпатского легиона".
"Слава ВСУ! Миролюбовка снова Наша! Это название и все, что здесь происходит – миниатюра того, что осуществляется с помощью героических сверхусилий украинцев по всей стране...", - отметил Потап.
Кроме того, он обратил внимание на названия украинских населенных пунктов, которые так сильно отличаются от тех, которые есть на россии.
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"Какие красивые, мирные и кроткие названия городов и поселков у нас - Счастливое, Мирное, Тихое… нигде не увидишь название типа Войнолюбовка, Убийство Горск или Кровавое… нет это мы оставим северным соседям, пусть они там сидят в своих Срак-ПидерМоргах и смотрят с холодными ладонями, как Украина возвращает своих домой", - написал Потап.
Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.
Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.
Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.