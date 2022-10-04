В інтерв'ю ведучому та блогеру Славі Дьоміну Матвієнко зізналася, що їй важко перебувати далеко від чоловіка довгий час. Також співачка жорстко пройшлася тими чоловіками, які зраджують дружинам, тим, хто втік від війни за кордон.

"У ситуації, коли жінка через війну в Україні змушена була виїхати за кордон з дитиною, і чоловік себе так веде… Це так жорстоко. Ця зрада вже не фізична, а духовна", - висловилася вона.

За словами Матвієнка, вона не змогла витримати зради.

"Така як я, що нас на кілька місяців розлучили, мені дуже важко бути без чоловіка. Це тільки так здається, що ніби я така вся незалежна… В нас є дитина, і ми втрьох є одним цілим. Я себе не бачу як матір-одиначку. І якщо б мене зрадив чоловік, я б просто тут померла від розриву серця. Це дуже жорстоко", - розповіла вона Дьоміну.

У той же час співачка зізналася, що їхні стосунки з Мірзояном стали лише міцнішими. За словами Тоні, це перший рік, коли вони взагалі не сварилися. Подружжю було не до з'ясування стосунків.

"Перший рік, коли ми з Арсеном жодного разу не посварилися. Найголовніше було, що в країні війна, про відносини не йшлося, я навіть не писала: "Чому ти не дзвониш, чому ти не пишеш". Вперше я його не дорікала . Ну не дзвонить - значить, не дзвонить", - повідомила вона.

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