Тоня Матвиенко, жена Арсена Мирзояна, показала, как проводит время с мужем и дочерьми.

Как пишет Politeka.net, жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко - известная украинская певица. У звездной пары есть совместная дочь Нина. Также Тоня воспитывает дочь от первых отношений - Ульяну, которую родила в 17 лет. А у Арсена есть двое сыновей еще от прошлого брака. Не забывает Тоня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Невероятный день. Арсен Мирзоян, такие эмоции запоминаются навсегда, спасибо", - написала Тоня.

Фанаты, включая Ольгу Цибульскую, куму солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Очень красивая семья", "Папина девочка,которое милое фото,маленькая певица красавица Арсен вы талант...".

Стот отметить, что Тоня недавно вернулась в Украину. Матвиенко после начала войны уехала в Португалию с дочерьми, а потом отправилась в Британию с младшей дочерью. При этом старшая дочь Ульяна уехала в Украину к друзьям.

Напомним, жена Мирзояна Матвиенко решилась вернуться в Украину после жизни в Британии, кадры

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