В интервью ведущему и
"В ситуации, когда женщина из-за войны в Украине вынуждена была выехать за границу с ребенком, и мужчина себя так ведет… Это так жестоко. Это предательство уже не физическое, а духовное", - высказалась она.
По словам Матвиенко, она не смогла выдержать предательства.
"Так как я, что нас на несколько месяцев разлучили, мне очень тяжело быть без мужа. Это только так кажется, что я такая вся независимая… У нас есть ребенок, и мы втроем одно целое. Я себя не вижу как мать-одиночку. И если бы мне изменил муж, я бы просто здесь умерла от разрыва сердца. Это очень жестоко", - рассказала она Демину.
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В тоже время певица призналась, что их отношения с Мирзояном стали только крепче. По словам Тони, это первый год, когда они вообще не ссорились. Супругам было не до выяснений отношений.
"Первый год, когда мы с Арсеном ни разу не поссорились. Самое главное было, что в стране война, об отношениях речь не шла, я даже не писала: "Почему ты не звонишь, почему ты не пишешь". Впервые я его не упрекала. Ну не звонит — значит, не звонит", - сообщила она.
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