В интервью ведущему и блогеру Славе Демину Матвиенко призналась, что ей тяжело находиться далеко от супруга долгое время. Также певица жестко прошлась по тем мужчинам, которые изменяют женам, убежавшим от войны за границу.

"В ситуации, когда женщина из-за войны в Украине вынуждена была выехать за границу с ребенком, и мужчина себя так ведет… Это так жестоко. Это предательство уже не физическое, а духовное", - высказалась она.

По словам Матвиенко, она не смогла выдержать предательства.

"Так как я, что нас на несколько месяцев разлучили, мне очень тяжело быть без мужа. Это только так кажется, что я такая вся независимая… У нас есть ребенок, и мы втроем одно целое. Я себя не вижу как мать-одиночку. И если бы мне изменил муж, я бы просто здесь умерла от разрыва сердца. Это очень жестоко", - рассказала она Демину.

В тоже время певица призналась, что их отношения с Мирзояном стали только крепче. По словам Тони, это первый год, когда они вообще не ссорились. Супругам было не до выяснений отношений.

"Первый год, когда мы с Арсеном ни разу не поссорились. Самое главное было, что в стране война, об отношениях речь не шла, я даже не писала: "Почему ты не звонишь, почему ты не пишешь". Впервые я его не упрекала. Ну не звонит — значит, не звонит", - сообщила она.

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