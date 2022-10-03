Так, в интервью украинскому ведущему и блогеру Славе Демину Тоня Матвиенко рассказала об интиме с мужем Арсеном Мирзояном в формате онлайн.

"Это было уже ближе к маю, потому что точно о с**се мы эти четыре месяца не думали вообще. Я даже у него спрашивала, он говорит: "Я смотрю на себя в зеркало – я уже в прыщах, как малолетка". Боже, он меня убьет за это видео! Я говорю как есть. Я очень горжусь и собой, и Арсеном, что мы это переживаем и бережем свою любовь", — рассказала Тоня.

Матвиенко откровенно призналась, что интим между ними на расстоянии есть. Правда, в формате онлайн.

"Так и спасаемся, что делать", – сказала певица.

К слову, Тоня Матвиенко с младшей дочерью Ниной сейчас находится в Великобритании. Убегая от полномасштабного вторжения рф, они осели в английской деревне. Там девочку уже устроили в местную школу. Музыкант Арсен Мирзоян остался в Украине. Сейчас он живет со своей тещей Ниной Матвиенко в ее доме.

Напомним, что жена Мирзояна Матвиенко растрогала новой песней на украинском языке.

Как сообщала Politeka, жена Мирзояна Матвиенко показала выросшую красавицу-дочь, которую родила в 17 лет.

Также Politeka писала, что жена Мирзояна Матвиенко впечатлила вокалом с легендарной мамой, кадры.