Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - известный украинский певец, который женат на Тоне Матвиенко, дочери легендарной украинской певицы Нины Матвиенко. Звездная парочка воспитывает совместную дочь Нину. Стоит отметить, что у Тони есть уже взрослая дочь Ульяна от прошлых отношений, а Арсен растит двоих сыновей. А после начала войны Матвиенко-младшая уехала сначала с детьми в Португалию, а после этого отправилась в Британию, где устроила младшую дочь уже в школу.

А недавно Тоня вернулась обратно в Украину. А сегодня, девятого августа, Матвиенко поделилась кадрами со своей мамой. Видео Тоня опубликовала в своем блоге Инстаграм, где делится как своим творчеством, так и личным.

"На день независимости ждите нефровирный виртуальный концерт", - написала Тоня на видео, где пела с легендарной мамой.

А после этого Матвиенко-младшая показала, как дочь обнимает бабушку.

Напомним, жена Мирзояна Матвиенко решилась вернуться в Украину после жизни в Британии, кадры

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