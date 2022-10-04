Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий український бізнесмен зі Львова. Зірка стала головним героєм 12-го сезону шоу "Холостяк". Спочатку проект хотіли випустити згідно з графіком навесні, але через повномасштабне вторгнення росії перенесли реліз у довгу скриньку. Після цього з'явилася інформація, що шоу має вийти 30 вересня, але організатори, пославшись на технічні причини, знову перенесли новий сезон "Холостяка". А Олександр намагається продовжувати підігрівати інтерес до проекту та постійно ділиться новим контентом у своєму Інстаграмі.
А цього разу Топольський поділився кадрами тренування, вражаючи своєю працьовитістю.
"Легкий sneak peak із нічного тренування", - написав Топольський у відео, де показав цілий комплекс вправ, які робить у спортзалі.
Фанати, включаючи Григорія Решетника, поставили майже 200 лайків та написали коментарі:
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Нагадаємо, Решетник знову звернувся до українців щодо перенесення прем'єри "Холостяка", Топольський уже не стримався
А ще Politeka повідомляла, що прем'єру нового сезону "Холостяка" з Топольським раптово скасували, українці розчаровані
Також Politeka писала, що Топольський перед прем'єрою нового сезону "Холостяка" видав свій секрет