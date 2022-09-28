Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - львовский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Новый сезон уже скоро выйдет на экраны и главный герой активно подогревает интерес к проекту в своем Инстаграм.

А в этот раз звезда сделал селфи, позируя крупным планом.

"Сегодня размышлял над смыслом жизни.

Мне кажется, что жить надо вовсе не во имя обретения богатства и могущества, или другой, подобной чепухе, а ради счастья и осмысленного бытия, стремясь к сокровищницам разума, ярким впечатлениям и глубоким чувствам.

Счастлив тот, кто с толком прожил жизнь, успев выполнить все, что собирался сделать доброе, полезное себе и окружающим. В этом есть сущность и смысл человеческой жизни", - написал Топольский в посте.

Григорий Решетник сразу же прокомментировал публикацию: "Брэд Питт отдыхает. Алекс".

Фаны поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Хм, интересно то, нет, не интересно – досадно, что «толк» к сожалению у каждого свой", "Да, смысл жизни в том, чтобы чувствовать его вкус", "У каждого свой смысл", "Ценные слова".

Напомним, новый "Холостяк" Топольский в майке восхитил украинок перед стартом шоу

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский заинтриговал своими планами перед стартом проекта

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