Новый "Холостяк" Алекс Топольский показал, как тренируется в спортзале, впечатлив украинок.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен из Львова. Звезда стал главным героем 12-го сезона шоу "Холостяк". Изначально проект хотели выпустить согласно графику весной, но из-за полномасштабного вторжения россии перенесли релиз в долгий ящик. После этого появилась информация, что шоу должно выйти 30 сентября, но организаторы сославшись на технические причины снова перенесли новый сезон "Холостяка". А Александр пытается продолжать подогревать интерес к проекту и постоянно делится новым контентом в своем Инстаграм.

А в этот раз Топольский поделился кадрами тренировку, впечатляя своим трудолюбием.

"Легкий sneak peak с ночной тренировки", - написал Топольский в видео, где показал целый комплекс упражнений, которые делает в спортзале.

Фанаты, включая Григория Решетника, поставили почти 200 лайков и написали комментарии:

"Очень круто", "Огонь".

Напомним, Решетник вновь обратился к украинцам по поводу переноса премьеры "Холостяка", Топольский уже не сдержался

А еще Politeka сообщала, что премьеру нового сезона "Холостяка" с Топольским внезапно отменили, украинцы разочарованы

Также Politeka писала, что Топольский прямо перед премьерой нового сезона "Холостяка" выдал свой секрет