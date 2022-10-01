Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм он обратился к украинцам.

«Мы не отменили «Холостяк», мы сместили премьеру на октябрь в связи с теми событиями, которые происходят в Украине. Мы уважаем и ценим нашего зрителя и восхищаемся нашими военными», - рассказал Решетник на видео.

Он подчеркнул, что премьера шоу «Холостяк-12» обязательно состоится в этом году.

К слову, новый сезон шоу "Холостяк" должны были запустить в эфир еще весной этого года, но тогда премьеру пришлось отменить из-за вторжения рф. Затем запуск реалити-шоу запланировали на 30 сентября, но в день премьеры представители телеканала внезапно решили снова перенести показ.

Украинцы мгновенно принялись обсуждать обращение Решетника. Интересно, что в комментарии к ведущему пришел главный герой Алекс Топольский и стал требовать, чтобы раскрыли интригу.

"Гриша, ты лучше нам сразу скажи, с кем Холостяк остался? Мучите нас всех здесь..)", - пошутил он.

"Сейчас , сейчас не те времена , чтобы что - то откладывать . Тем более что материал снят",

"Я буду смотреть, понятно, что шоу было снято до войны",

"Даже в самой Франции я очень жду премьеру, чтобы посмотреть хотя бы в интернете, если на телевизоре не выходит", - пишут в сети.

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.