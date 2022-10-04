Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно виступає з благодійними концертами на підтримку ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео, на якому відкрила фанатам закулісся створення нового хіта.

У короткому ролику Злата знята за роботою в студії звукозапису, вона стоїть із навушниками на голові і гарно співає у мікрофон, акомпануючи собі на клавішах. Перед камерою співачка з'явилася у широких світлих штанах та яскравій синій кофті, її волосся недбало покладене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Огневич написала: "З чого починається пісня? З історій. Особистих та глибоких. Вона складається з натхнення від інших людей. Або просто народжується з єдиного слова, а потім росте, як дитина: поступово, набуваючи характеру та змісту. Зараз в роботі кілька майбутніх синглів та цікавих ідей. Яка назва більше подобається: "ВІДДАЮ" чи "ОТРУТА"? Або ваш варіант. Чекаю в коментарях".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Отрута" – пряма тема", "Віддаю", "Отрута. Це буде феєрично, впевнений на всі 100%", "Ви неймовірна та дуже талановита", "Коли будуть знову англомовні хіти?", "Було б непогано знати повний зміст. А так можливо "Спокута", "Отрута", "Поцілунок-отрута", "Ви неймовірна і дуже талановита".

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