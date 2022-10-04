Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно выступает с благотворительными концертами в поддержку ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео, на котором приоткрыла фанатам закулисье создания нового хита.

В коротком ролике Злата запечатлена за работой в студии звукозаписи, она стоит с наушниками на голове и красиво поет в микрофон, аккомпанируя себе на клавишах. Перед камерой певица появилась в широких светлых брюках и яркой синей кофте, ее волосы небрежно уложены, а на лице нет макияж.

В подписи к публикации Огневич написала: "С чего начинается песня? Из историй. Личных и глубоких. Она состоит из вдохновения от других людей. Или просто рождается из единого слова, а затем растет, как ребенок: постепенно, приобретая характер и содержание. Сейчас в работе несколько будущих синглов и интересных идей. Какое название больше нравится: "ОТДАЮ" или "ЯД"? Или ваш вариант. Жду в комментариях".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Яд" – прямая тема", "Отдаю", "Яд. Это будет феерически, уверен на все 100%", "Вы невероятная и очень талантливая", "Когда будут снова англоязычные хиты?", "Было бы неплохо знать полное содержание. А так возможно "Искупление", "Яд", "Поцелуй-яд", "Вы невероятная и очень талантливая".

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