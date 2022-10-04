Український шеф-кухар та переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко ініціював обговорення у мережі.

Українська кухня пишається своїми національними стравами, які стали своєрідною “кулінарною візиткою”. До них відносяться борщ, вареники, сало, галушки, пампушки та інші.

Відомий кулінар Євген Клопотенко вирішив обговорити із передплатниками свого Інстаграма саме вареники. Він запропонував українцям розповісти про їхні улюблені начинки, а також розповів, які воліє він.

«Якщо вареники у вашій тарілці, то із чим? Мій топ – вишні з маком. І взагалі це круто, що унікальність саме українських вареників у варіативності начинок. Подумайте про це», – написав шеф-кухар.

У коментарях користувачі мережі пропонують свої варіанти.

"З солоним сиром та зверху смажені шкварочки",

"Картопля з лісовими грибами",

"З квашеною капустою",

"Все життя мій фаворит - вареники з капустою. Але останнім часом полюбилися з сиром (солоні) - мабуть старість))))",

"Для мене взагалі вареники це топ 😋😋з будь-якою начинкою ❤️",

"Тепер треба йти, і готувати вареник, бо слини повний рота", - висловлюються в мережі.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але із цікавою деталлю.

Як повідомляла Politeka, "МайстерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось прикрасять літо.