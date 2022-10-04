Украинская кухня гордится своими национальными блюдами, которые стали своего рода “кулинарной визиткой”. К ним относятся борщ, вареники, сало, галушки, пампушки и прочие.
Известный кулинар Евгений Клопотенко решил обсудить с подписчиками своего Инстаграма именно вареники. Он предложил украинцам рассказать об их любимых начинках, а также рассказал, какие предпочитает он.
«Если вареники в вашем тарелке, то с чем? Мой топ – вишни с маком. И вообще это круто, что уникальность именно украинских вареников в вариативности начинок. Подумайте об этом», - написал шеф-повар.
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В комментариях пользователи сети предлагают свои варианты.
"С соленым сыром и сверху жареные шкварочки",
"Картошка с лесными грибами",
"С квашенной капустой",
"Всю жизнь мой фаворит – вареники с капустой. Но в последнее время полюбились с сыром (соленые) – видимо старость))))",
"Для меня вообще вареники это топ 😋😋с любой начинкой ❤️",
"Теперь надо идти, и готовить вареник, потому что слюны полный рот", - высказываются в сети.
Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.
Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.
Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.