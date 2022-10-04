Відома українська співачка Злата Огневич вирішила не таїти від користувачів мережі, що сталося з нею.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич уперше за сім місяців дозволила собі розслабитися та вирушила до Греції. Там вона добре відпочила, але вже повернулася додому. У перші дні свого повернення артистка вирішила повернутися до занять спорту і розповіла на своїй сторінці в Instagram про пригоду, яка з нею сталася.

Зокрема, артистка розповіла, що ледве не потрапила в аварію в Києві, адже у її самоката відмовили гальма.

"Хотілося б розповісти вам про свої пригоди. Коли я вранці їхала на тренування, у мого самоката відмовили гальма, а я їхала з гірки. Все, що я намагалася зробити, - це зістрибнути з нього і таким чином врятуватися. Але при цьому я не відмовлюся їздити самокатом, адже це мій улюблений вид транспорту", - згадала Злата Огневич.

Також Злата Огневич додала, що у неї після тренувань болить живіт і вона дуже сподівається, що на цьому її пригоди закінчилися і день далі пройде у спокійному ритмі.

Варто зазначити, що Злата Огневич народилася 1986 року в росії. Коли їй було п'ять років, родина переїхала до Судака (Крим). Злата Огневич представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2013 році та посіла третє місце. З початку вторгнення росії вона дає благодійні концерти і займається волонтерством.

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