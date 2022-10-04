Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич впервые за семь месяцев позволила себе расслабиться и отправилась в Грецию. Там она хорошенько отдохнула, но уже вернулась домой. В первые дни своего возвращения артистка решила вернуться к занятиям спорта и рассказала на своей странице в Instagram о приключении, которое с ней приключилось.
В частности, артистка рассказала, что едва не попала в аварию в Киеве, ведь у ее самоката отказали тормоза.
"Хотелось бы рассказать вам о своих приключениях. когда я утром ехала на тренировку, у моего самоката отказали тормоза, а я ехала из горки. Все, что я пыталась сделать - это спрыгнуть из него и таким образом спастись. Но при этом я не откажусь ездить на самокате, ведь это мой любимый вид транспорта", - вспомнила Злата Огневич.
Также Злата Огневич добавила, что у нее после тренировок побаливает живот и она очень надеется, что на этом ее приключения закончились и день дальше пройдет в спокойном ритме.
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Стоит отметить, что Злата Огневич родилась в 1986 году в россии. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место. С начала вторжения россии, она дает благотворительные концерты и занимается волонтерством.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
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Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.