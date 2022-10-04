Як пише Politeka.net, четверта дружина українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова молодша за нього майже на 30 років. Завдяки частим скандалам, розглядам через попереднє розлучення артиста та її конфлікт з колишньою дружиною Павлика, самій Катерині вдалося запам'ятатися в мережі.

Після народження сина Катерина також почала займатися своїм магазином дитячого одягу, тому намагається привернути увагу до стилю дитини. На цей раз у новеньких костюмах мама та син покрасувалися на кадрах в Інстаграм.

"Мама + син = ❤️" - пише Катерина під кадрами.

У мережі одразу відреагували:

«Вау 😍; Стильно 😍; Стильні 😍; Ви такі прекрасні ♥️; Гарні 🔥; О які красиві 😍;Які милі😍; Але вже добрі 😍; Одне ціле; Чудові; Добре❤️; Дуже хороші❤️;мХороші 😍; Красива мама та син❤️; Такі стильні, чоловік попереду 😍; Такі чудові».

Раніше дружина співака Віктора Павлика зізналася, що її тричі оштрафували. А все сталося через те, що вона порушила правила дорожнього руху. Останній штраф Катерині Репяхової було виписано патрульними вчора, 2 жовтня.

"У "Дії" знову показує штрафи правил дорожнього руху. Зайшла і отямилася. Не беріть з мене приклад. Три штрафи", - розповіла дружина українського співака.

Нагадаємо, молода дружина Павлика похвалилася, як впливає 30-річна різниця у віці на їхнє життя.

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