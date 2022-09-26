Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова активно ведет социальные сети, старается поддержать популярность всеми способами и даже скандалит, выставляя все на обзор публики.

В этот раз Репяхова отличилась во время беседы с представителем студии для фотосессий. Выбрав день, она совсем о нем забыла и после уже перед съемками написала в Инстаграм.

Катерине ответили, что перенести бронь на съемку можно лишь с предварительным предупреждением за два дня до ранее назначенного срока или же за три в другом случае. Репяхову это возмутило.

Несмотря на то, что она сама забыла о съемке, условия ей не понравились и она начала публично жаловаться в социальной сети.

«Но есть же какое-то человеческое отношение и клиент-ориентированность? Если сегодня есть свободные залы, какая проблема перенести?» - возмутилась Репяхова.

Ранее Репяхова устроила с Павликом романтический уикенд с мужем в украинской столице.На странице в Instagram Репяхова разместила фото и видео с совместного отдыха с мужем. Судя по всему, они устроили прогулку по городу, сходили в кинотеатр, а также покатались на самокате.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.