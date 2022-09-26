Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова активно ведет социальные сети, старается поддержать популярность всеми способами и даже скандалит, выставляя все на обзор публики.
В этот раз Репяхова отличилась во время беседы с представителем студии для фотосессий. Выбрав день, она совсем о нем забыла и после уже перед съемками написала в Инстаграм.
Катерине ответили, что перенести бронь на съемку можно лишь с предварительным предупреждением за два дня до ранее назначенного срока или же за три в другом случае. Репяхову это возмутило.
Несмотря на то, что она сама забыла о съемке, условия ей не понравились и она начала публично жаловаться в социальной сети.
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«Но есть же какое-то человеческое отношение и клиент-ориентированность? Если сегодня есть свободные залы, какая проблема перенести?» - возмутилась Репяхова.
Ранее Репяхова устроила с Павликом романтический уикенд с мужем в украинской столице.На странице в Instagram Репяхова разместила фото и видео с совместного отдыха с мужем. Судя по всему, они устроили прогулку по городу, сходили в кинотеатр, а также покатались на самокате.
Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.
Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.
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