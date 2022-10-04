Как пишет Politeka.net, четвертая жена украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова младше него почти на 30 лет. Благодаря частым скандалам, разбирательствам из-за предыдущего развода артиста и ее конфликту с бывшей женой Павлика, самой Катерине удалось запомниться в сети.
После рождения сына Катерина также начала заниматься своим магазином детской одежды, поэтому старается привлечь внимание также к стилю ребенка. В этот раз в новеньких костюмах мама и сын покрасовались на кадрах в Инстаграм.
«Мама + сын = ❤️» - пишет Катерина под кадрами.
В сети сразу отреагировали:
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«Вау😍; Стильно 😍; Стильные😍; Вы так прекрасны ♥️; Хорошие🔥; Ой какие красивые 😍;Какие милые😍; Но уже хорошие 😍; Одно целое; Прекрасные; Хорошо❤️; Очень хорошие❤️;мХорошие 😍; Красивая мама и сын❤️; Такие стильные, мужчина впереди😍; Такие замечательные😍».
Ранее жена певца Виктора Павлика призналась, что ее трижды оштрафовали. А все члучилось из-за того, что она нарушила правила дорожного движения. Последний штраф Екатерине Репяховой был выписан патрульными вчера, 2 октября.
"В "Дії" снова показывает штрафы ПДД. Зашла и очумела. Не берите с меня пример. Три штрафа", — рассказала жена украинского певца.
Напомним, молодая жена Павлика похвасталась, как влияет 30-летняя разница в возрасте на их жизнь
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