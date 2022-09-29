Екатерина Репяхова решила высказаться, что же такого особенного в ее жизни и жизни артиста Виктора Павлика.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова каждый день рассказывает о своей жизни и хвастается тем, как проводит время с возлюбленным. Девушка часто сталкивается с критикой из-за своего поведения и дерзких высказываний.

Репяхва любит поскандалить в сети и несмотря на то, что ее страница публичная, принимает только похвалу в свой адрес, на любую критику девушка сразу реагирует довольно агрессивно. При этом нравится Катерине хвастатьсяж жизнью с артистом, который на 30 лет ее старше и его даже называют "дедом" в Инстаграм.

«Обещала рассказать больше о себе. У нас с мужем разница в возрасте почти 30 лет. Признаюсь, вообще я об этом никогда не думаю, только тогда, когда нужно рассказать что-то интересное о себе.

До карантина мы много гастролировали и путешествовали. Но когда начался карантин, я задумалась о своем блоге. Появилось много свободного времени, и я начала заниматься блогом» - высказалась Катерина.

Ранее Репяхова отличилась во время беседы с представителем студии для фотосессий.

Несмотря на то, что она сама забыла о съемке, условия ей не понравились и она начала публично жаловаться в социальной сети.

«Но есть же какое-то человеческое отношение и клиент-ориентированность? Если сегодня есть свободные залы, какая проблема перенести?» - возмутилась Репяхова.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.