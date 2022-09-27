Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова с недавних пор начала заниматься своим магазином детской одежды и стала тауже снимать своего сына в новеньких луках. Катерина также нахваливает образы, которые впечатлиют украинцев.

В этот раз она решила показать, как наслаждается съемкой вместе со своим ребенком и еще одной малышкой. Для специальной фотосессии Катерина выбрала довольно интересную серию образов, подчеркнув положительный настрой детей.

«Милашки!; Очаровательные малыши!» - пишут в сети под роликом Катерины. Однако начало съемок было не таким удачным.

Незадолго до этого Репяхова отличилась беседой со студией для фотосессий. Катерине ответили, что перенести бронь на съемку можно лишь с предварительным предупреждением.

Несмотря на то, что она сама забыла о съемке, условия ей не понравились и она начала публично жаловаться в социальной сети.

«Но есть же какое-то человеческое отношение и клиент-ориентированность? Если сегодня есть свободные залы, какая проблема перенести?» - возмутилась Репяхова.

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