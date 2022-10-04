Після скандальних заяв Маска про Крим український артист Володимир Дантес заявив, що продає свою Tesla.

Як повідомляє Politeka.net, напередодні відомий американський інженер Ілон Маск оскандалився серією пропросійських твіттер-повідомлень, які звинуватили Україну в ескалації воєнних дій. Реакція була миттєвою: від українців, що від політиків, від знаменитостей.

Не зміг залишитися осторонь і український співак Володимир Дантес, який присвятив цьому пост у Instagram.

Зокрема, виконавець Володимир Дантес, який навесні віддав свій електрокар Tesla Model Y на потреби волонтерів, після скандалу з Маском вирішив продати автомобіль.

"Після останніх твітів Ілона Маска. Продам свою плоть! Писати в директ!" – написав Дантес, проте шанувальники під його постом до Твіттера додали, що тепер цю машину ніхто не захоче купувати, адже вчора Ілон Маск розчарував українців безповоротно. Також невідомо, чи справді артист Володимир Дантес продасть автомобіль, чи він просто пожартував.

Варто зазначити, що у твіттері Ілона Маска 3 жовтня з'явилося скандальне повідомлення про "формулу миру" між Україною та росією. Так, бізнесмен запропонував провести ще один "референдум" та "визнати Крим російським". А також заявив, що Україна має нібито залишатися нейтральною та не намагатися вступити до НАТО.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.