Як пише Politeka.net , 26-річна Катерина Нікітіна, котра вподобала українців завдяки своєму почуттю гумору та харизмі, активно розвиває свій Instagram, де ділиться з шанувальниками новим контентом. Артистка розповідає про своє повсякденне життя, ділиться кадрами різних фотосесій, а також показує, як відбуваються її тренування, адже вона дуже любить спорт.
4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин. Катерина не залишилася осторонь і з нагоди такої дати показала свого домашнього вихованця - милу кішечку з триколірним забарвленням, яку вона назвала Булочка. Тварина взяла із притулку.
"Я дуже щаслива, що Булочка з'явилася в моєму житті 🥹 Дякую притулку", - написала вона.
Фоловери обдарували блондину компліментами.
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"Що кішечка, що господиня - обидві красиві",
«Ніби піратка з папугою»,
"Чарівниці", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" розкуто похвалилася вміннями на пілоні.
А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" влаштувала гаряче тренування у міні .
Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" у бікіні та з келихом влаштувала фотосесію на замінованому пляжі .