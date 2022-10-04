Як пише Politeka.net , 26-річна Катерина Нікітіна, котра вподобала українців завдяки своєму почуттю гумору та харизмі, активно розвиває свій Instagram, де ділиться з шанувальниками новим контентом. Артистка розповідає про своє повсякденне життя, ділиться кадрами різних фотосесій, а також показує, як відбуваються її тренування, адже вона дуже любить спорт.

4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин. Катерина не залишилася осторонь і з нагоди такої дати показала свого домашнього вихованця - милу кішечку з триколірним забарвленням, яку вона назвала Булочка. Тварина взяла із притулку.

"Я дуже щаслива, що Булочка з'явилася в моєму житті 🥹 Дякую притулку", - написала вона.

Фоловери обдарували блондину компліментами.

"Що кішечка, що господиня - обидві красиві",

«Ніби піратка з папугою»,

"Чарівниці", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" розкуто похвалилася вміннями на пілоні.

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