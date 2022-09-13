Катя Никитина из "Женского квартала" показала довольно интересные кадры после тренировки в зале.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская артистка, которая стала звездой "Женского квартала" и теперь активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и удивляет кадрами в Инстаграм. Девушка последние несколько месяцев занимается танцами на пилоне, поэтому нередко уделяет внимание своей форме.

В этот раз девушка покрасовалась после тренировки и впечатлила фанатов своим образом в зале. Причем Катерина в привычной манере отшутилась по поводу своих танцев, которые нередко удивляют в Инстаграм ее близких.

«Может танцевать за донаты? 😂Сбор на авто для ВСУ! Ссылка в шапке 🙏🏻» - отшутилась Катерина.

В сети ответили: «🔥Прекрасная; Красивая; Катя красавица 😍🔥 отличный ракурс 💣; Как добиться такой растяжки как у тебя?; Это просто бомба (особенно первое фото!; Огненная девочка 😍❤️; Это просто пушка))); Там и до вебкама не далеко)».

Чуть ранее Катерина заговорила о выгорании.

"Когда ты полностью истощаешься, выгораешь, ты становишься непродуктивным вообще… ты выпадаешь на день-два, три, неделю… И не можешь принести пользу. Вообще… Вместо того чтобы каждый день делать понемногу. Я все это к чему веду. Мы все военные и каждый на своем фронте. Каждый делает столько, сколько может", - пишет артистка.

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