Как пишет Politeka.net, 26-летняя Екатерина Никитина, полюбившаяся украинцам благодаря своему чувству юмора и харизме, активно развивает свой Instagram, где делится с поклонниками новым контентом. Артистка рассказывает о своей повседневной жизни, делится кадрами различных фотосессий, а также показывает, как проходят ее тренировки, ведь она очень любит спорт.

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Екатерина не осталась в стороне и по случаю такой даты, показала своего домашнего питомца - милую кошечку с трехцветным окрасом, которую она назвала Булочка. Животное взяла из приюта.

«Я очень счастлива, что Булочка появилась в моей жизни 🥹 Спасибо приюту», - написала она.

Фолловеры одарили блондину комплиментами.

«Что кошечка, что хозяйка – обе красивые»,

«Будто пиратка с попугаем»,

«Очаровашки», - пишут в сети.

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