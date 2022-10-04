Как пишет Politeka.net, 26-летняя Екатерина Никитина, полюбившаяся украинцам благодаря своему чувству юмора и харизме, активно развивает свой Instagram, где делится с поклонниками новым контентом. Артистка рассказывает о своей повседневной жизни, делится кадрами различных фотосессий, а также показывает, как проходят ее тренировки, ведь она очень любит спорт.
4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Екатерина не осталась в стороне и по случаю такой даты, показала своего домашнего питомца - милую кошечку с трехцветным окрасом, которую она назвала Булочка. Животное взяла из приюта.
«Я очень счастлива, что Булочка появилась в моей жизни 🥹 Спасибо приюту», - написала она.
Фолловеры одарили блондину комплиментами.
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«Что кошечка, что хозяйка – обе красивые»,
«Будто пиратка с попугаем»,
«Очаровашки», - пишут в сети.
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