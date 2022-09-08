Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая известная по своим выступлениям в "Женском квартала". Также звезда любит спорт и учит украинцев садиться на шпагат. Катя, как и другие знаменитости, также поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками и помогает армии. Не забывает Никитина и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда опубликовала кадры в ТикТок, где впечатлила своей растяжкой.

На видео Катя была в лосинах и мини-топике. Звезда занималась на коврике, впечатляя украинцев гибкостью.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Это вообще законно?", "Ты супер", "Делай так три раза на день и шея болеть не будет".

Сообщалось, что Катя поделилась фото из поезда.

Поезд – это кайф. Особенно наши. Особенно СВ

Поезд – это всегда новые приключения. Новые эмоции, новые открытия в другом месте)))

Я обожаю путешествовать.

И сейчас кто-кто, а наша Укрзализныця выручает, конец как! Спасибо", - написала Никитина.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" в бикини и с бокалом устроила фотосессию на заминированном пляже

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