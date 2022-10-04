На цей раз 21-річна внучка народної артистки України Софії Ротару опублікувала у своєму мікроблозі фото у бунтарському стилі. Соня одягла куртку-косуху з натуральної шкіри, завдяки чому виглядала досить грубо. Дівчина позувала у салоні автомобіля. Також на ній були одягнені модні джинси та пікантна кофточка з однією застібкою на бюсті. Волосся, як завжди розпущене, а на обличчі непомітний макіяж.

Зазначимо, що інтернет-користувачі не змогли прокоментувати зовнішній вигляд Соні, оскільки це були лише Instagram-Stories.

До речі, онука народної артистки України Софії Ротару вже довгий час живе у Нью-Йорку, де навчається та отримує професію моделі. Дівчина вже встигла у своєму віці знайти собі нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс.

Так як дівчина працює моделлю, то має досить багато фотографій, якими із задоволенням ділиться зі своїми фоловерами.

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