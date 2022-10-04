В этот раз 21-летняя внучка народной артистки Украины Софии Ротару опубликовала в своем микроблоге фото в бунтарском стиле. Соня надела куртку-косуху из натуральной кожи, благодаря чему выглядела достаточно грубо. Девушка попозировала в салоне автомобиля. Также на ней были надеты модные джинсы и пикантная кофточка с одной застежкой на бюсте. Волосы, как всегда распущены, а на лице неброский макияж.

Отметим, что что интернет-пользователи не смогли прокомментировать внешний вид Сони, так как это были всего лишь Instagram-Stories.

К слову, внучка народной артистки Украины Софии Ротару уже долгое время живет в Нью-Йорке, где учится и получает профессию модели. Девушка уже успела в своем возрасте найти себе жениха-миллионера, который попадал в список Форбс.

Так как девушка работает моделью, то имеет довольно много фотографий, которыми с удовольствием делится со своими фолловерами.

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