Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Злата Огневич бере участь у багатьох корисних для українців проектах, а також нерідко дивує кадрами із спільних зйомок. На цей раз Злата нагадала про важливість діагностики жіночих захворювань.

Цього місяця у всьому світі відзначають День боротьби з раком молочної залози, символом якого є рожева стрічка – знак об'єднання жінок та спільної боротьби.

«Разом із українською послом благодійної програми Avon «Місія проти раку молочної залози» Златою Огневич нагадуємо про важливість профілактики. Щомісяця проводи самообстеження грудей, а у жовтні обов'язково заплануй візит до мамолога» – нагадують українкам в Інстаграм.

Раніше артистка розповіла, що ледве не потрапила в аварію у Києві, адже у її самокату відмовили гальма.

"Хотілося б розповісти вам про свої пригоди. коли я вранці їхала на тренування, у мого самоката відмовили гальма, а я їхала з гірки. Все, що я намагалася зробити, - це зістрибнути з нього і таким чином врятуватися", - згадала Злата Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.