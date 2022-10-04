Известная украинская певица Злата Огневич напомнила о серьезных заболеваниях и важности их диагностики.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич принимает участие во многих полезных для украинцев проектах, а также нередко удивляет кадрами из совместных съемок. В этот раз Злата напомнила о важности диагностики женских заболеваний.

В этом месяце во всем мире отмечают День борьбы с раком молочной железы, символом которого является розовая лента – знак объединения женщин и совместной борьбы.

«Вместе с украинской послом благотворительной программы Avon «Миссия против рака молочной железы» Златой Огневич напоминаем о важности профилактики. Ежемесячно проводи самообследование груди, а в октябре обязательно запланируй визит к маммологу» – напоминают украинкам в Инстаграм.

Ранее артистка рассказала, что едва не попала в аварию в Киеве, ведь у ее самоката отказали тормоза.

"Хотелось бы рассказать вам о своих приключениях. когда я утром ехала на тренировку, у моего самоката отказали тормоза, а я ехала из горки. Все, что я пыталась сделать - это спрыгнуть из него и таким образом спастись", - вспомнила Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.