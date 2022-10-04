Майже всі українці в тилу перетворилися на активних та пасивних волонтерів. Зірки українського шоубізу також надихають пересічних громадян та долучаються до акцій, націлених не лише на ЗСУ, а й на допомогу незаможним.
Так, популярна співачка Христина Соловій долучилася до волонтерського руху у Києві, який займається малозахищеними верствами населення.
Вокалістка, одягнувши фартух, роздавала гарячі обіди людям похилого віку.
"Так тепло, як у цей холодний осінній день мені давно не було) Вчора я волонтерила, роздаючи обіди Ба та Ді в новому будиночку на Оболоні. «Обід без бід» від @life_lovers_ua щодня роздає гарячу їжу різних районах Києва", - написала артистка у себе в Інстаграм.
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У коментарях підтримали хорошу ініціативу Христини Соловій та написали подяку:
"Ви молодці. Пишаюся вами",
"Яка ти розумничка",
"Дякую за вашу турботу про людей похилого віку", - пишуть у мережі.
Раніше ми писали, що відома співачка Даша Астаф'єва підкорила українців, роздаючи обіди бабусям та дідусям без жодного пафосу.
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