Почти все украинцы в тылу превратились в активных и пассивных волонтеров. Звезды украинского шоубиза также вдохновляют рядовых граждан и приобщаются к акциям, нацеленным не только на ВСУ, но и на помощь малоимущим.

Так, популярна певица Кристина Соловий приобщилась к волонтерскому движению в Киеве, которое занимается малозащищенными слоями населения.

Вокалистка, надев передник раздавала горячие обеды пожилым людям.

"Так тепло, как в этот холодный осенний день мне давно не было) Вчера я волонтерила, раздавая обеды Ба и Ди в новом домике на Оболони. «Обед без бед» от @life_lovers_ua ежедневно раздает горячую еду 1400 Ба и Ди на семи локациях в разных районах Киева", - написала артистка у себя в Инстаграм.

В комментариях поддержали хорошую инициативу Кристины Соловий и написали благодарность:

"Вы молодцы. Горжусь вами",

"Какая ты умничка",

"Спасибо за вашу заботу о пожилых людях", - пишут в сети.

Ранее мы писали, что известная певица Даша Астафьева покорила украинцев, раздавая обеды бабушкам и дедушкам без всякого пафоса.

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