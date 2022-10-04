Відома телеведуча Катя Осадча, яка після 24 лютого включилася у волонтерство та шукає зниклих, розповіла про розмову з Регіною Тодоренко.

Про це знаменитість розповіла в інтер'єрі програмі ЖВЛ .

Як розповіла Осадча із самого початку повномасштабного вторгнення окупантів на нашу землю, вона намагалася достукатися до російських зірок українського походження, які мовчали про війну, але, як виявилося, зусилля були витрачені даремно. Зі всіх згаданих Катериною зірок відгукнулася лише Регіна Тодоренко і навіть вступила з нею в діалог.

"Вона мені писала дуже абстрактно, не сказала нічого конкретного. Але мої закиди до російських зірок були абсолютно конкретними. У якийсь момент після чергового листування я зрозуміла, що я просто витрачаю свою енергію та час. Деякі, хто мовчить про напад, досі досі мають звання заслужених артистів», - розповіла вона.

Катя вважає, що про цих людей просто треба забути і все.

Але я поспілкувалася б і взяла інтерв'ю у всіх зірок українського походження, які живуть у Росії і мовчать про війну. У Ані Лорак, Світлани Лободи, хочу запитати, як можна жити і півроку мовчати", - додала вона.

Нагадаємо, Осадча помітила у Фінляндії натовпи росіян та розповіла, як їх відрізнити.

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