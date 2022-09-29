Как сообщает Politeka.net, телеведущая Екатерина Осадчая прилетела в новую для себя страну - Финляндию. Там звезда телевидения встретила толпы россиян. Осадчая в Instagram отметила, что в Хельсинки ей понравилось, но россияне испоганили настроение и впечатление от скандинавской страны.

В частности, в терминале столичного аэропорта, кафе и магазинах телеведущая заметила толпы россиян. После новостей о частичной мобилизации в россии, граждане страны-агрессора, преимущественно мужчины, уехали за границу. Вместо того, чтобы протестовать против власти, они решаили собрать монатки и бежать.

Екатерина Осадчая призналась, что теперь с легкостью может отличить финнов от россиян.

"У россиян глаза какающего пса (простите меня собачки, что сравнила вас с теми тараканами). Они перепуганные, но с надеждой, что у них в Европе как-то срастется. Вопрос лишь один - какого финны их все еще пускают? Если я не вцеплюсь в драку с кем-то из россиян, то это будет просто чудом", - рассказала знаменитость.

Чтобы отвлечся от кучки россиян во всех уголках, Екатерина Осадчая ходит по сувенирным магазинам, хоть туда россияне не заглядывают.

"Отвлекаюсь в сувенирных магазинчиках. Поесть невозможно, везде сидят оккупанты...", - добавила она.

Напомним, Осадчая поразила редкими кадрами со своим 20-летним сыном.

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