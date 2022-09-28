Телеведущая Катя Осадчая, воспитывающая двух маленьких сыновей от Юрия Горбунова, трогательно поздравила своего старшего сына от первого брака.

Илья Полищук родился в сентябре 2002 года в браке Екатерины Осадчей и политика Олега Полищука. Чтобы опередить все неудобные вопросы, ведущая в прошлом месяце рассказала, чем сейчас занимается ее сын.

"Илья не воюет, изучает IT и уже защищает страну на этом фронте", – признавалась Катя.

В этот раз ведущая на своей странице в Instagram поздравила сына с 20 днем ​​рождения, показав редкие фото с ним.

"Илюша, ты все еще учишь меня быть взрослой, хотя уже взрослый и сам. Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас. Я невероятная благодарна судьбе за тебя. ты так быстро вырос, хотя я, как сегодня помню нашу поездку на море на первой фотографии. Все остальное лично ❤️🙏🏻С Днем рождения ❤️", — обратилась Катя к сыну.

Муж Осадчей Юрий Горбунова в комментариях сразу же присоединился к поздравлениям: "Многая лета нашему имениннику!!". Также поздравили Илью солист группы "Антитела" Тарас Тополя, тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская и поклонники звездного семейства.

"Какой он замечательный😍. С именинником 🎉. Интересных приключений в новом году жизни!", "Как капля воды", "Поздравляю❤️. Сыночек ваша копия)", "Такой красивый юноша-похож на маму, и судя по фото - еще и на голову выше Кати!!! Мамина гордость. Пусть будет счастливым", — пишут в комментариях.

Напомним, Екатерина Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Катя Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.