Известная телеведущая Катя Осадчая, которая после 24 февраля включилась в волонтерство и ищет пропавших, рассказала о разговоре с Региной Тодоренко.

Об это знаменитость поведала в интерью программе ЖВЛ .

Как рассказала Осадчая с самого начала полномасштабного вторжения оккупантов на нашу землю она пыталась достучаться до российских звезд украинского происхождения, которые молчали о войне, но как оказалось, усилия были потрачены впустую. Из всех упомянутых Екатериной звезд откликнулась только Регина Тодоренко и даже вступила с ней в диалог.

"Она мне писала очень абстрактно, не сказала ничего конкретного. Но мои упреки к российским звездам были совершенно конкретными. В какой-то момент после очередной переписки я поняла, что я просто трачу свою энергию и время. Некоторые, кто молчит о нападении, до сих пор имеют звание заслуженных артистов», - рассказала она.

Катя считает, что об этих людях просто нужно забыть и все.

Но я бы пообщалась и взяла интервью у всех звезд украинского происхождения, которые живут в России и молчат о войне. У Ани Лорак, Светы Лободы, хочу спросить, как можно жить и полгода молчать", - добавила она.

Напомним, Осадча заметила в Финляндии толпы россиян и рассказала, как их отличить.

Как сообщала Politeka, Осадчая поразила редкими кадрами со своим 20-летним сыном.

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