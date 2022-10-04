Співачка Олександра Зарицька анонсувала, що це не останній сюрприз, який готують учасники команди.

Як повідомляє Politeka.net, повернення на екрани музичного проекту "Голос країни-12", перерваного через повномасштабне вторгнення рф в Україну, подарувало глядачам деякі сюрпризи, масу яскравих номерів талановитих учасників, підопічних нових команд у зіркових тренерів.

Українська співачка Олександра Зарицька, яка давала учасникам на проекті другий шанс, розповіла у Instagram, що її команда готує для українців.

На кадрах, які опублікувала солістка гурту "Kazka", показано шматочок історії про чотирьох рідних братів. Схоже, повномасштабна війна внесла корективи і в творчість їхньої групи SPIV BRATIV. Брати почали випускати патріотичні пісні, щоби підтримувати бойовий дух українців. Музиканти присвятили зворушливу композицію місту Миколаєву. Запальний трек групи про потонулий крейсер "Москва" взагалі став хітом у Мережі.

Але співачка Олександра Зарицька анонсувала, що це не останній сюрприз, який готують учасники команди.

"Цього разу сезон стартував у надскладний час, але відчуваю, що зараз енергія українських талантів потрібна як ніколи! Ми готуємося вас дивувати, підтримувати та донатити на аерозольні засоби для нашої розвідки. І, звичайно, перемагати", - зазначила Олександра Зарицька.

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному пригорнула до себе важливий оберег.

Також Politeka писала, що KAZKA після скандального виступу на фестивалі із росіянами показала нове відео.

Як Politeka повідомляла, що KAZKA після жорсткої критики українців засвітилася на фестивалі, де виступатимуть росіяни.