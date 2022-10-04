Певица Александра Зарицкая анонсировала, что это не последний сюрприз, который готовят участники ее команды.

Как сообщает Politeka.net, возвращение на экраны музыкального проекта "Голос країни-12", прерванного из-за полномасштабного вторжения рф в Украину, подарило зрителям некоторые сюрпризы, массу ярких номеров талантливых участников, подопечных новых команд у звездных тренеров.

Украинская певица Александра Зарицкая, которая давала участникам на проекте второй шанс, рассказала в Instagram, что ее команда готовит для украинцев.

На кадрах, которые опубликовала солистка группы "Kazka", показан кусочек истории о четырех родных братьев. Судя по всему, полномасштабная война внесла коррективы и в творчество их группы SPIV BRATIV. Братья начали выпускать патриотические песни, чтобы поддерживать боевых дух украинцев. Музыканты посвятили трогательную композицию городу Николаеву. Зажигательный трек группы об утонувшем крейсере "Москва" вообще он стал хитом в Сети.

Но певица Александра Зарицкая анонсировала, что это не последний сюрприз, который готовят участники ее команды.

"В этот раз сезон стартовал в сверхсложное время, но чувствую, что сейчас энергия украинских талантов нужна, как никогда! Мы готовимся вас удивлять, поддерживать и донатить на аэрозольные средства для нашей разведки. И, конечно, побеждать", - отметила Александра Зарицкая.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео.

Как Politeka сообщала, что KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские.