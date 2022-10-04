Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася в Києві, допомагала на волонтерській кухні в перші місяці російського вторгнення і продовжує займатися волонтерством і бере участь у благодійних ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала гарячі кадри та звернулася до шанувальників із подяками.

Так, напередодні Даша зверталася до шанувальників через соцмережу з проханням порекомендувати їй книги, а тепер у новому посту подякувала за ці поради. Як видно, артистка виклала нескромні кадри, на яких позує у вузькому темному боді та сяє пружним декольте. Її волосся зібране на потилиці, на обличчі яскравий макіяж із бордовою помадою та схожим відтінком манікюру, вона прикриває очі руками.

У підписі до публікації Астаф'єва висловила свою подяку фолловерам за рекомендації книг: "Ого, ви нарадили! Дякую, кожному. Особливо за українське. Шана і повага, що читаєте рідне. Дуже скоро будемо з командою ділитися із вами новим освітнім проектом. Готуємось. Сподіваюсь вам сподобається як нам. Поринаю далі. Не турбувати!".

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