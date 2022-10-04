Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Киеве, помогала на волонтерской кухне в первые месяцы российского вторжения и продолжает заниматься волонтерством и принимает участие в благотворительных инициативах, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, этот раз звезда опубликовала горячие кадры и обратилась к поклонникам с благодарностями.

Так, накануне Даша обращалась к поклонникам через соцсеть с просьбой порекомендовать ей книги, а теперь в новом посте поблагодарила за эти советы. Как видно, артистка выложила нескромные кадры, на которых позирует в узком темном боди и сверкает упругим декольте. Ее волосы собраны на затылке, на лице яркий макияж с бордовой помадой и похожим оттенком маникюра, она прикрывает глаза руками.

В подписи к публикации Астафьева выразила свою благодарность фолловерам за рекомендации книг: "Ого, вы посоветовали! Спасибо каждому. Особенно за украинское. Уважение и уважение, что читаете родное. Совсем скоро будем с командой делиться с вами новым образовательным проектом. Готовимся. Надеюсь, вам понравится, как нам. Погружаюсь дальше. Не беспокоить!".

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