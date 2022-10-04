Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка з початку війни залишилася в Україні та запустила соціальний проект із пошуку зниклих людей, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала анонс нового випуску телевізійної версії свого проекту, що також виходить у марафоні "Єдині новини".
У короткому ролику можна побачити, як Катя спілкується із жінкою, яка шукає зниклих на Чернігівщині літніх батьків. Судячи з кадрів, телезірка і сама неодноразово виїжджала до місць, де проходили бойові дії, а також вона зібрала величезну команду волонтерів, які допомагають у пошуках.
У підписі до публікації Осадча написала: "Поки що Ілон Маск демонструє всьому світу біполярний розлад, нам робити своє. Наш телевізійний пошук продовжується "Знайти своїх" – важлива частина загального пошуку, адже багатомільйонна аудиторія допомагає шукати зниклих. Приєднуйтесь і ви до пошуку. Марафон "Єдині новини" о 21:30. Сьогодні".
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Зазначимо, що напередодні американський мільярдер Ілон Маск зробив низку скандальних заяв, серед яких запропонував залишити Крим росії та запитати думку донеччан та луганчан щодо того, чи хочуть вони в росію чи в Україну.
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