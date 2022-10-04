Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни зі своїм колективом багато гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка опублікувала нове фото зі своїми хлопцями та розповіла про плани на зиму.

На новій фотографії Олександра знята з музикантами KAZKA Микитою Будашем та Дмитром Мазураком. І якщо хлопці стоять трохи позаду і позують у хитромудрих чорних вбраннях, то Сашко стоїть попереду і з'явилася перед камерою в незвичайному пухнастому образі.

У підписі до публікації Зарицька розповіла про плани на зиму: "Ми їдемо у Львів! Вже 17 грудня будемо співати, обійматись та підтримувати одне одного в Malevich Concert Arena. Нам обіцяють непросту зиму, та ми не опускаємо рук, плануємо концерти в українських містах та точно знаємо, що з вами — нам буде тепло та затишно. Любимо та чекаємо на зустріч. Посилання на квитки за прайсом early birds у сторіс". А шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки та розповідати, в яких містах чекають їхні концерти.

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