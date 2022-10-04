Відома дружина-актриса популярного українського музиканта та виконавця Сергія Бабкіна Сніжана, яка разом із чоловіком та дітьми багато місяців живе за кордоном, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала чарівні кадри та розповіла, що вони побували на Октоберфесті у Мюнхені.

На фотоколажі, який виклала Сніжана, її можна побачити з традиційною випічкою – кренделем, якому вона неймовірно зраділа. Судячи з кадрів, на фестиваль дружина музиканта вбралася дуже просто і без пафосу – на ній джинсова куртка, волосся зібране на потилиці, а на обличчі немає макіяжу, лише щаслива посмішка.

У підписі до публікації Сніжана поділилася незвичайною і дуже зворушливою історією: "Октоберфест. Відзначились. Побували. Галочку поставили. Знаєте, що найціннішого було для мене на Октоберфесті? Перед входом в парк стояв хлопець із гітарою, мікрофоном та комбіком. На гітарі висів український прапор🇺🇦 Хлопець так гарно співав, ми зупинилися. Навколо нього стояло багато людей, усі уважно слухали. Під час пісні музикант кілька разів глянув у наш бік, погляд став потихеньку змінюватись. Закінчилась пісня. СБ підійшов до нього. І музикант тихо сказав - Та ладно! Як? Цього не може бути! А потім були обійми, такі рідні! Життя зіткано з дорогоцінних секунд. І нехай таких секунд буде більше, бо саме вони глибоко врізаються в пам’ять!".

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