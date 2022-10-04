Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк поділилася селфі, розповівши про важливий день на тлі чуток про розлучення із зірковим чоловіком.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який став зіркою "Маска". Знаменитість з 2020 року одружений з нотаріусом Христиною, але останнім часом у пари не все так гладко. Пара вже деякий час не з'являється разом і часто знаходиться не лише у різних містах, а й у різних країнах. При цьому Христина не забуває і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу дружина Володимира розповіла про дуже складний день.

"Всім привіт. Сьогодні у мене емоційно непростий день, можливо колись поділюся чому, але хотіла б його прожити без онлайн, тому - зустрічається тут завтра. Усіх цілу", - написала Крістіна.

А до того зірка вирішила відповісти на запитання фаната.

"Надихуюсь вами і є чому повчиться. Особливо - самоповазі!!!", - написала фанатка.

"Дякую, завтра мені дуже рано вставати, важливий буде момент вранці ... Тому всім бажаю тихої ночі і хороших знову, і я теж піду", - написала зірка.

Нагадаємо, дружина Остапчука після чуток про розлучення заговорила, як змінилося її життя за останній місяць.

А ще Politeka писала, що дружина Остапчука похвалилася, як виглядає у свій звичайний "робочий" день

Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука зірвалася на українців після повернення додому



