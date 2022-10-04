Осень создана для многослойных образов и долгих прогулок, что доказала Кристина Горняк.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк балует не только чувственными кадрами, но и будоражит умы рассуждениями на важные жизненные темы, вдохновляет девушек и призывает их полюбить и принять себя. Очередной черно-белый атмосферный фотосет появились на ее странице в Instagram.

Осень создана для многослойных образов и долгих прогулок, что доказала Кристина Горняк. Она облачилась в куртку-рубашку темного цвета, футболку и джинсы высокой пасадки. Жена ведущего расположилась на балконе, который открывает вид на старый город, и чувственно позирует на камеру.

На портретном снимке можно детально рассмотреть прическу и макияж – призывный взгляд и стрелки на веках, пухлые чувственные губы с нюдовой помадой, копна локонов, которые та распустила.

"Всем присылаю немного своего сердечка, потому что вы у меня - лучшие!", - подписала снимки Кристина Горняк.

Комментаторы поспешили отсыпать жене Владимира Остапчука множество комплиментов: "Красотка на миллион", "Яркое солнышко ", "Очень очаровательная девушка", "Кристина вы очень притягательная и красивая девушка", "Какая же вы красивая и женственная".

Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.

Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.