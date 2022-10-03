Кристина Горняк на фоне слухов о разводе с супругом, честно призналась, что ее жизнь очень сильно изменилась за последний месяц.

Как сообщает Politeka.net, несмотря на постоянную занятость жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк решила выкроить время для того, чтобы ответить на несколько вопросов пользователей. сети.

В частности, они касались изменений в ее жизни, которые случились с ней совсем недавно. Ответы появились в Instagram-stories Кристины.

Так, Кристина Горняк рассказала, что вскоре будет отмечать свой день рождения и у нее есть лишь одна мечта, подарок, который бы ей хотелось получить. И это не вымеривается в материальном.

"Сейчас самое главное - скорейшее окончание войны нашей победой. И имею мечты для себя, но не расскажу, ведь говорят, что не сбудется. Если взять что-то материальное, то я девочка и всегда новые "хочу", - заявила жена Владимира Остапчука.

Кроме того, Кристина Горняк на фоне слухов о разводе с супругом, честно призналась, что ее жизнь очень сильно изменилась за последний месяц.

"У меня много всего нового, необычного, приятного и не очень. Но я верю, что все, что с нами происходит - это к лучшему и это наша книга жизни, которую мы пишем впервые и только раз. Потому живу и ошибаюсь, иду и падаю, встаю и летаю", - призналась она.

Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.

Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.