Как сообщает Politeka.net, несмотря на постоянную занятость жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк решила выкроить время для того, чтобы ответить на несколько вопросов пользователей. сети.
В частности, они касались изменений в ее жизни, которые случились с ней совсем недавно. Ответы появились в Instagram-stories Кристины.
Так, Кристина Горняк рассказала, что вскоре будет отмечать свой день рождения и у нее есть лишь одна мечта, подарок, который бы ей хотелось получить. И это не вымеривается в материальном.
"Сейчас самое главное - скорейшее окончание войны нашей победой. И имею мечты для себя, но не расскажу, ведь говорят, что не сбудется. Если взять что-то материальное, то я девочка и всегда новые "хочу", - заявила жена Владимира Остапчука.
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Кроме того, Кристина Горняк на фоне слухов о разводе с супругом, честно призналась, что ее жизнь очень сильно изменилась за последний месяц.
"У меня много всего нового, необычного, приятного и не очень. Но я верю, что все, что с нами происходит - это к лучшему и это наша книга жизни, которую мы пишем впервые и только раз. Потому живу и ошибаюсь, иду и падаю, встаю и летаю", - призналась она.
Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.
Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.