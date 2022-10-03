Как пишет Politeka.net, вторая жена Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк сильно обеспокоена тем, что происходит в стране. Женщина часто выезжает за границу, чтобы отвлечься, а когда возвращается домой, то сильно переживает и делится своими мыслями с фолловерами.

Недавно жена Остапчука посетила разрушенный оккупантами Ирпень и когда ехала по улицам на машине, рассказала, что ее переполняли болезненные ощущения. Ведь супруга телеведущего своими глазами увидела разбомбленные дома и покалеченные судьбы. После чего, она призналась, что столкнулась с волной хейта в свою сторону.

Поэтому Кристина решила расставить все точки над «і» и обратилась к своим недоброжелателям.

«Для меня жизнь сейчас очень изменилась, хотя я еще из тех, кто может выпить вина вечером, кто утром может включить себе музыку и танцевать, а также уехать заграницу», - написала она в своих сторисах.

После этого Горняк призвала покинуть ее страницу тем, кто считает ее мысли и чувства боли – нытьем.

«Прошу – отпишитесь от меня…Потому что я и дальше буду показывать свое отчаяние, шок от всего и также само буду смеяться и жить, собирая себя по кусочкам, одним словом все эмоции, которые сейчас я переживаю», - обратилась она.

Напоследок она добавила, что прежней жизни уже не будет, поэтому закрывать эмоции в себе она считает неправильным.

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