Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой "Маска". Знаменитость с 2020 года женат на нотариусе Кристине, но в последнее время у пары не все так гладко. Пара уже некоторое время не появляется вместе и часто находится не только в разных городах, но и разных странах. При этом Кристина не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этотт раз жена Владимира рассказала об очень сложном дне.
"Всем привет. Сегодня у меня эмоционально непростой день, возможно когда-то поделюсь чему, но хотела бы его прожить без онлайн, потому - встречаемость тут завтра. Всех целую", - написала Кристина.
А до этого звезда решила ответить на вопрос фаната.
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"Вдохновляюсь вами и есть чему поучится. Особенно - самоуважению!!!", - написала фанатка.
"Спасибо, завтра мне очень рано вставать, важный будет момент утром.... Потому всем желаю тихой ночи и хороших снова, и я тоже пойду", - написала звезда.
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