Про свої думки вона розповіла в інтерв'ю програмі
Як зазначила Осадча, усиновлення – це дуже складний та тривалий процес.
"Потрібно собі в цьому чесно зізнатися. Усиновлення - це не так просто, як про це можна говорити. Так, ми з Юрою про це говорили, але ми потім також говорили про те, що це тривалий, довгий і дуже складний шлях, як у паперах" , Так і в собі. Тому що потрібно в собі багато чого зрозуміти", - поділилася телеведуча.
Водночас, за її словами, від ідеї усиновити дитину Катерина Осадча з Юрієм Горбуновим не відмовляються та продовжують вивчати це питання ретельніше.
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Вперше ідею усиновити чи удочерити дитину пара озвучила навесні цього року.
"Це буде на плечах усіх українців. І ми теж про це думаємо", – сказав тоді Юрій Горбунов.
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