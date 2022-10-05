Українська телеведуча Катерина Осадча зізналася, чи вони з чоловіком Юрієм Горбуновим таки оформлятимуть опіку над дитиною, яка втратила батьків на війні.

Про свої думки вона розповіла в інтерв'ю програмі ЖВЛ.

Як зазначила Осадча, усиновлення – це дуже складний та тривалий процес.

"Потрібно собі в цьому чесно зізнатися. Усиновлення - це не так просто, як про це можна говорити. Так, ми з Юрою про це говорили, але ми потім також говорили про те, що це тривалий, довгий і дуже складний шлях, як у паперах" , Так і в собі. Тому що потрібно в собі багато чого зрозуміти", - поділилася телеведуча.

Водночас, за її словами, від ідеї усиновити дитину Катерина Осадча з Юрієм Горбуновим не відмовляються та продовжують вивчати це питання ретельніше.

Вперше ідею усиновити чи удочерити дитину пара озвучила навесні цього року.

"Це буде на плечах усіх українців. І ми теж про це думаємо", – сказав тоді Юрій Горбунов.

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