Про свої думки вона розповіла в інтерв'ю програмі ЖВЛ.

Як зазначила Осадча, усиновлення – це дуже складний та тривалий процес.

"Потрібно собі в цьому чесно зізнатися. Усиновлення - це не так просто, як про це можна говорити. Так, ми з Юрою про це говорили, але ми потім також говорили про те, що це тривалий, довгий і дуже складний шлях, як у паперах" , Так і в собі. Тому що потрібно в собі багато чого зрозуміти", - поділилася телеведуча.

Водночас, за її словами, від ідеї усиновити дитину Катерина Осадча з Юрієм Горбуновим не відмовляються та продовжують вивчати це питання ретельніше.

Популярні новини зараз

Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження

Пугачова виїхала з росії і красиво всіх поставила на місце новою заявою: "Яке щастя..."

В ОП сказали, що треба зробити з любителями росії після деокупації Криму: "За півроку у нас там будуть..."

"Така молоденька, ще жити і жити": з'явилося фото поліцейської, розстріляної біля школи

Збив дівчаток і поїхав далі: кадри і подробиці трагедії на Київщині
Показати ще

Юрій Горбунов і Катя Осадча

Вперше ідею усиновити чи удочерити дитину пара озвучила навесні цього року.

"Це буде на плечах усіх українців. І ми теж про це думаємо", – сказав тоді Юрій Горбунов.

Нагадаємо, Осадча помітила у Фінляндії натовпи росіян та розповіла, як їх відрізнити.

Як повідомляла Politeka, Осадча вразила рідкісними кадрами зі своїм 20-річним сином.

Також Politeka писала, Осадча засвітилася із відомим продюсером за кордоном, фото.